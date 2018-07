Het wordt weer flink heet en het zomerweer houdt voorlopig aan

'Verlichting'

Nog tot en met 29 juli berekenen de weermodellen in Nederland behoorlijk warm weer, vooral diep in het binnenland. ,,Enkele buien gaan wel voor wat lokale ‘verlichting’ van de droogte zorgen", vertelt Lankamp. De eerste week van augustus verschijnen boven de Britse Eilanden plekken met koel weer. ,,Dat wijst erop, dat de invloed van depressies groter wordt in het westen van Europa”, aldus Lankamp, die daar nog niet al te veel over kan zeggen omdat het nog te ver weg is.

Schoolvakanties

In het zuiden van Nederland zijn afgelopen weekend de schoolvakanties begonnen. Vanaf zaterdag zijn ook de scholen in het midden van het land aan de beurt. Wie naar het buitenland op vakantie gaat, kan ook rekenen op mooi weer. Voor in het midden en noorden van Frankrijk is het waarschijnlijk dat daar echt hitte komt. Maar ook in Duitsland en de noordelijke helft van Italië komen de temperaturen behoorlijk boven normaal uit. In Zuid-Duitsland en ten zuiden van de Alpen betekent dat tropische waarden van ruim 30 graden.

De enige regio's in Europa waar de komende weken vermoedelijk sprake is van normale temperaturen of zelfs koel weer, zijn delen van Portugal, de zuidelijke Balkan en in Griekenland. ,,Wat neerslag betreft, blijft het behoorlijk droog in Centraal-Europa. Rondom de Middellandse Zee is de situatie wat anders, daar zien we dat de 'normale' zomerse buien gewoon voorkomen."