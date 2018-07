'Het wordt voorlopig niet meer zo extreem heet'

Volgens de weerkaarten wordt het morgen in het midden van het land zo'n 28 graden met wat bewolking. In Groningen tikt de termometer 30 graden aan, in Maastricht zelfs 31 graden. Wie aan de kust verblijft, kan rekenen op 26 graden. In de middag onstaan er stapelwolken en in de avond is in het westen een onweersbui niet uitgesloten.