Het wordt vandaag en morgen heet: ‘Ga vroeg van huis, drink goed en neem maatregelen’

Man ontkent aanranden jonge vrouw (19) na carnaval: ‘Zij botste tegen mij op’

De man die wordt verdacht van het aanranden van een jonge vrouw na het carnaval in Tubbergen en daarvoor al sinds half april vastzit, ontkent dat hij haar ook maar iets heeft aangedaan. Dat liet zijn advocaat donderdagochtend weten in de rechtbank in Almelo. „Ze had net de reportage over Marianne Vaatstra gezien. Misschien is ze zich het een en ander gaan inbeelden.”

15 juli