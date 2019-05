Het wordt nóg heter dan voorspeld, zeer grote kans op warmste 2 juni sinds 1901

De voorspellingen zagen er eerder deze week al goed uit, maar daar komen nog een paar graden bij. Dat heeft alles te maken met warme lucht die vanuit Spanje en Frankrijk onderweg is naar ons land. Morgen wordt in De Bilt de eerste officiële zomerse dag en zondag volgt de eerste officiële tropische dag van 2019.

Lees ook PREMIUM 10 slimme tips voor op de barbecue: grillen zonder stress Lees meer

,,In het oosten en zuiden kan de temperatuur zondag oplopen naar wel 32 graden: dat zijn regionale records’’, zegt de weervrouw van Weerplaza. ,,Het is ook goed mogelijk dat we in De Bilt 32 graden halen. Dat is sinds 1901 niet meer gemeten!’’ De kans is volgens Metegroup in elk geval 80% dat deze waarde wordt overschreden en dat komende zondag inderdaad de warmste 2 juni sinds 1901 wordt.

Vandaag begon een beetje bewolkt, maar in de loop van de dag breken de wolkenvelden open en wordt het steeds zonniger. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 18 graden op de Wadden en 20 tot 24 graden in de rest van het land. In Limburg kan de zomerse 25 graden al worden bereikt.

Wat 24 april op één haar na niet lukte (24,9 graden), lijkt deze zaterdag wel te lukken, schrijft Meteogroup. De temperatuur stijgt in De Bilt naar 26 graden en daarmee is de eerste officiële zomerse dag van 2019 een feit. In 2013 viel de eerste officiële zomerse dag voor het laatst later, namelijk op 6 juni.

Heet, heter, heetst

Dieper in het binnenland wordt het morgen nog warmer, zo stijgt het kwik in Brabant en Limburg naar 28 graden. Op de stranden koelt het in de loop van de middag snel af tot onder 20 graden, met name door de invallende zeewind. Deze verkoelende bries maakt de hoge zonkracht extra gevaarlijk, omdat je niet door hebt dat je verbrandt. Met een UV-index 7 kun je binnen 15 minuten verbranden zonder in te smeren.