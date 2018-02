Het wordt ijskoud: -10 graden

Normaal is het in deze tijd van het jaar 's nachts iets boven nul en overdag 6 of 7 graden. ,,Daar gaan we de komende periode vooral 's nachts ruim onder!'' weet meteoroloog Wilfred Janssen.



Vandaag wordt het nog 6 graden in de middag. Donderdag, vrijdag en zaterdag stijgt het kwik met moeite tot 5 graden. Zondag ligt de temperatuur alleen tussen 12.00 en 14.00 uur een of twee graden boven het vriespunt. ,,Bovendien steekt een stevige oosten- tot noordoostenwind op. Deze maakt het voor het gevoel nog kouder. Wel schijnt overdag op veel plaatsen vaak de zon'', voorspelt weervrouw Diana Woei.



Met in de nacht en vroege ochtend 3 tot 5 graden vorst deze week is het winterplaatje compleet. ,,Zaterdagochtend is -10 graden mogelijk. Maar dat ligt ook aan hoeveel bewolking er is en hoeveel wind er staat'', weet Woei. ,,Voor de maandagochtend hebben we -7 graden staan, maar aan de grond kan het nog kouder worden.''



Volgende week houdt het koude winterweer aan. ,,Het koude en droge winterweer wordt veroorzaakt door een standvastig hogedrukgebied dat zich boven Scandinavië opbouwt. De wind komt uit het noordoost tot oosten en voert koude en droge lucht vanaf het continent aan.''