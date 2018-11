Het wordt druk in de lucht, maar drones kunnen crashen

Terreurver­dach­te mogelijke aanslag Rotterdam eerder in Duitsland berecht

14:52 Een van de twee mannen die mogelijk een terroristische aanslag wilden plegen op een Rotterdams politiebureau, is eerder in Duitsland veroordeeld tot drie jaar cel. Hij kwam eind vorig jaar vrij, bleek dinsdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank in Rotterdam.