Het wordt druilerig en koud: ‘Bevrijdingsfestivals krijgen het zwaar’

Was het met Pasen nog zomers warm, een week later stonden we op Koningsdag te bibberen in de regen. Ook dit weekend wordt het ronduit mistroostig. Wilfred Jansen spreekt zelfs van ‘maartse buien’. ,,Zaterdag vallen verspreid over het land pittige buien, met soms onweer en hagel’’, voorspelt de weerman. ,,In Zuid-Limburg kan er vannacht natte sneeuw vallen.’’



Op Bevrijdingsdag is het nauwelijks beter. Opnieuw trekken talrijke buien over het land bij een kille noorden- tot noordwestenwind. ,,Van tijd tot tijd kan het flink door plenzen. Tijdens die buien is de gevoelstemperatuur maar 2 tot 5 graden’’, weet Janssen. Tussen de buien door wordt het zo'n 10 graden. Blijft de temperatuur in De Bilt inderdaad onder de 10.1 graden, dan hebben we de koudste Bevrijdingsdag sinds 1991 te pakken.