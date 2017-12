Het winterweer van gisteren in feitjes, cijfers en statistieken!

Advocaat: Politie wilde No Surrender-baas vóór Kerstmis in de cel hebben

12:28 No Surrender-voorman Henk Kuipers, die vanochtend door een vijftienkoppig arrestatieteam in zijn woning in Emmen werd aangehouden, wist al langer dat justitie en politie hem ‘vóór Kerstmis wilden oppakken’. Dat laat zijn advocaat Roy van der Wal weten aan Dagblad van het Noorden.