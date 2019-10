Het vrijlatingsverzoek van Dutroux en nieuwe reeks Oplichters Aangepakt in Ochtend Show to go

Voormalig België-correspondent Frans Boogaard komt praten over het verzoek van seriemoordenaar en pedoseksueel Marc Dutroux om vijftien jaar na zijn proces vervroegd vrij te komen. Ook spreken we Jessica Villerius daarover. Zij was de eerste die Marc Dutroux aan de hand van brieven heeft kunnen interviewen voor haar documentaire Wortels van het kwaad, berichten van Dutroux.



Programmamaker en onderzoeksjournalist Kees van der Spek is te gast om te vertellen over het nieuwe seizoen van Oplichters Aangepakt. Voor een nieuwe reeks van dit programma reisde hij bewapend met slechts zijn verborgen camera weer de hele wereld over om oplichters in de kraag te vatten.



Ook vechtsportverslaggever Mark Schaaf is te gast. Hij zal morgen Badr Hari en Rico Verhoeven afzonderlijk interviewen over het gevecht dat binnenkort tussen de mannen plaatsvindt.



Daarnaast blikken we in de show terug op het boerenprotest van vandaag. Onze verslaggever neemt een kijkje bij het boerenontbijt in Den Haag.



Tot slot horen we de wat de laatste ontwikkelingen zijn in de bizarre zaak in Ruinerwolde, waar een gezin jarenlang in totale afzondering woonde.



