Het verhaal van meneer De B. die maanden dood in huis lag klinkt uitzonderlijk, maar dat is het niet

’s Morgens om 09.00 uur moest het rolluik van hun woning omhoog zijn, anders moest er gecheckt worden of de ander nog wel in leven was. Dat was de afspraak die twee overbuurmannen in het Utrechtse Rijnsweerd met elkaar maakten. Beide heren waren op leeftijd en hielden bij elkaar een oogje in het zeil, weet Caroline de Bruin van stichting Met je Hart, voor eenzame ouderen. „Op die manier kwam er uiteindelijk ook een eind aan de afspraak. Toen bij één van de twee het rolluik op een ochtend dicht bleef, kwam de ander erachter dat z’n buurman overleden was.”