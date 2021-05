Het vaccinatiepaspoort komt eraan: vijf vragen en antwoorden

Al maanden wordt erover gesproken, maar nu ligt er een concreet plan van de Europese Commissie om een vaccinatiepaspoort in te voeren. Nederlanders kunnen vanaf 21 juni op pad met een ‘Digitaal Groen Certificaat’, dat in heel Europa geldig is. Als het aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) ligt, wordt het certificaat niet alleen gebruikt om mee te reizen, maar ook om in Nederland toegang te krijgen tot evenementen, theaters, musea en sportwedstrijden.