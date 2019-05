Het tantra (s)experiment: seksles om het spannend te houden in bed

Vriend Duncan (30) poetst zijn tanden. ,,Schiet nou eens op!’’ roep ik. Ik krijg een dodelijke blik. Terecht: ík heb me vergist in de tijd. Waardoor Duncan op zijn vrije zondag niet alleen op tantracursus moet, maar ook nog wordt opgejaagd. Ik moest praten als Brugman om mijn geliefde, met wie ik vier jaar een relatie heb, ervan te overtuigen dat tantra het proberen waard is. Duncan is pro (s)experimenteren, maar van tantra moet hij weinig hebben. Hij denkt dat het zweverig is. ,,Echt iets voor geitenwollensokkentypes.’’ Onzin, zeg ik. Tantra wordt beoefend door allerlei mensen. Volgens liefhebbers ontspant tantra, verdiept het de lichamelijke relatie en brengt het koppels nader tot elkaar. En wij kunnen wel wat hulp gebruiken om elkaar te vinden in alle drukte. Hard werken en stressen zijn killing voor ons seksleven en we doen de laatste tijd niet anders. Redenen zat om eens een poging te wagen. Dat kan ook Duncan niet ontkennen.