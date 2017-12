Het regent woensdag sterren

Reeën ontsnappen aan Boeing 747 Twente Airport

17:00 Honderden, of misschien wel duizenden foto's werden er gemaakt van de Boeing 747 die woensdagmiddag landde op Twente Airport. De Boeing is het grootste passagierstoestel dat ooit op het regionale vliegveld is geland. Een van de meest in het oog springende foto's is misschien wel die van vliegtuigspotter Sjoerd Drost (36) uit Hengelo: hij fotografeerde de enorme Boeing met vlak ervoor drie reeën.