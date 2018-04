Het regent weer lintjes: bekijk hier de gelukkigen in jouw gemeente

KaartTer gelegenheid van de verjaardag van koning Willem-Alexander is dit jaar aan 2.912 mensen een koninklijke onderscheiding verleend. De meeste personen (2.783) krijgen een lintje voor vrijwilligerswerk en 126 mensen voor hun verdiensten in een betaalde baan. Bij de lintjesregen worden 1.863 mannen en 1.049 vrouwen gedecoreerd.

In Zuid-Holland zijn de meeste lintjes uitgedeeld: 574 personen. In Noord-Brabant zijn 530 personen gedecoreerd en in Gelderland 351 personen. Den Haag is dit jaar voor het eerst sinds 2008 de 'lintjeshoofdstad' van Nederland. Vandaag krijgen 43 inwoners van de hofstad een lintje opgespeld. Eerder was Rotterdam nog vaak de stad waar de de meeste lintjes werden uitgereikt. Amsterdam en Utrecht volgen op de lijst met 39 en 33 lintjes.

Bekende Nederlanders

De oudst gedecoreerde is de 105-jarige Andreas du Pon uit Vlaardingen, die bijna zijn hele leven lang actief was als vrijwilliger. Darter Michael van Gerwen is met zijn 29 jaar de jongste Nederlander met een lintje.

Naast Van Gerwen zijn er meer bekende Nederlanders blij gemaakt met een lintje. Zangeres, actrice en cabaretière Jenny Arean mag zich nu Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw noemen. Ook rapper Rotjoch is nu ridder, maar dan in de Orde van Oranje Nassau.

Striptekenaar Eric Heuvel is nu eveneens Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij begon zijn loopbaan in de jaren 80 met de strip January Jones. Later maakte hij stripverhalen over de Tweede Wereldoorlog.

Rotjoch (echte naam Angelo Diop) is behalve rapper ook presentator en programmamaker. Hij wordt gezien als voorbeeld voor veel jongeren.

Evers

Radio-dj Edwin Evers krijgt de versierselen die horen bij Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij presenteerde vanaf 2000 Evers Staat op, het best beluisterde programma bij Radio 538. Hij staat onder meer bekend om zijn imitaties van de voetbalbroers Frank en Ronald de Boer.

Andere bekende ridders in de Orde van Oranje Nassau zijn televisiepresentatrice Caroline Tensen (Een tegen 100 en DNA Onbekend), acteur John Leddy (Koos Dobbelsteen in Zeg 'ns Aaa), zangeres en componist Izaline Calister, gitarist Bert Ruiter (Focus en Earth & Fire), radioverslaggever en schrijver Jeroen Wielaert (Radio 1), voormalig VVD-politica Laetitia Griffith, voormalig wielrenner Michael Zijlaard (Nederlands kampioen baanwielrennen in 1992 en 1993) en voormalig para-atleet Marianne Verdonk (zesmaal Europees en eenmaal wereldkampioen).

Negatief advies

Niet iedereen die wordt voorgedragen voor een lintje krijgt er uiteindelijk een. Er zijn dit jaar 3.287 voordrachten voor de lintjesregen 2018 gedaan. Over 375 voorstellen is uiteindelijk een negatief advies uitgebracht.

Voordat het zover is, hebben achtereenvolgens de burgemeester, de commissaris van de Koning, het Kapittel voor de Civiele Orden en tenslotte de verantwoordelijk minister zich over het voorstel gebogen. Als de minister positief heeft geadviseerd over de voordracht, mag de koning tekenen.

Bijzondere verdiensten

In de Orde van de Nederlandse Leeuw zijn achttien personen gedecoreerd en in de Orde van Oranje-Nassau 2.894 personen. De Orde van de Nederlandse Leeuw bestaat al sinds 1815 en is daarmee de oudste civiele orde van het land. Er komen mensen voor in aanmerking met 'bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving'.

De Orde van Oranje-Nassau is in 1892 ingesteld en telt sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Als je je voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebt gemaakt kom in je in aanmerking.

Het Caribisch deel van het koninkrijk viel een lichte lintjesregen ten deel. Op Curaçao is aan elf mensen een koninklijke onderscheiding toegekend, op Aruba aan acht en op Bonaire aan vier mensen.

Vorig jaar kregen 2.818 mensen een lintje, iets meer dan de 2.755 die in 2016 werden gedecoreerd.