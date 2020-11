Het NOS Journaal vond de zoveelste scheet van Baudet belangrijker dan het overlijden van een legende

Na Roethof gaat ook OM in beroep in zaak Nicky Verstappen

24 november Ook het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak van Nicky Verstappen. Afgelopen vrijdag werd Jos Brech veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor onder meer het misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige jongen in 1998.