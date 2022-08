Het NK Knikkeren wordt bloedserieus genomen: eigen bonken meenemen is uit den boze

Met een blik alsof hij zo dadelijk een Koreaans proefschrift tot drie Nederlandse zinnen moet samenvatten, beent Henk Bovekerk (81) naar voren. Eerder deze dag had hij nog verteld hoe leuk het is, optreden voor een goedgevulde feesttent in Noordeloos. Maar nu, kort voordat het moet gaan gebeuren, is het plezier in hem verdreven door wedstrijdspanning. Met beide handen drukt hij twee vingers tegen zijn slapen, sluit zijn ogen, en maant het publiek tot stilte. Sssst. Opperste concentratie. En, hup, in één vloeiende handbeweging werpt hij de zenuwen vervolgens uit zijn lijf. ,,Lekker, hoor!” fluistert hij. ,,Rollen maar.”