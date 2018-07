Het mooiste van vakantie? Eindelijk tijd voor elkaar!

Ooit gingen ze naar Curaçao. Naar Aruba. En toen kwam, anderhalf jaar geleden, zoon Milo. ,,En werd Aruba Texel,’’ grinnikt Jeroen (35) uit Haarlem. ,,Nou ja, dat was ook een eiland. En net zo groot als Aruba.’’



Voor het eerst gaan hij en vriendin Fleur (28) als ouders naar het buitenland op zomervakantie. Ze zijn al bijna op de helft, want hun reis voert hen naar de Ardennen, naar een huisje in Froidchapelle. Met Milo natuurlijk, die op de achterbank zijn knuffels in een houdgreep houdt en alleen de plakjes worst opeet en de donkerbruine boterhammen die zijn moeder hem ook aanbiedt stelselmatig negeert. Naast hem zusje Nina, die een half jaar geleden het geluk van het jonge gezin completeerde. Ze slaapt ’s nachts al door en lacht overdag de hele dag haar stralendste, nog tandenloze lach.

Tropenjaren

Quote Eindelijk weer even praten, of tegen elkaar aan zitten met een boek Hoe zoet de kleine meerijders op de achterbank ook zijn, dit zijn dus de zogeheten tropenjaren. Eerder jaren in een tropisch regenwoud vol spuitluiers, fruithapjes, uitgekookte speentjes en ontwikkelingssprongen, waar ze zich een weg door trachten te banen. Van eindeloos veel tijd met z’n tweeën naar amper zin in iets anders dan het strikt noodzakelijke. Want in de tropenjaren zijn er al zo veel dingen die moeten.



Diepe zucht bij Fleur. Dan: ,,Daar kijk ik de komende week het meest naar uit: tijd voor elkaar, voor Jeroen en mij. Natuurlijk ook met die kleintjes, lekker zwemmen en spelen, maar ook echt samen – als ze liggen te slapen. Eindelijk weer even praten, of tegen elkaar aan zitten met een boek. Want als de kinderen thuis op bed liggen begint het grote opruimen. Ik hoop dat dát de komende week wel meevalt.’’

Trektocht

Ze gaan maar een weekje naar België, maar de zwarte Hyundai is ingepakt alsof ze aan een trektocht naar de steppe in Mongolië beginnen. Jeroen, licht verontschuldigend: ,,Die kinderwagen voor twee kinderen neemt veel ruimte in.’’



En toch vindt hij het allemaal prachtig. Dankzij de achterbankbewoners. ,,Dit is zo waardevol en speciaal, met z’n viertjes op stap. Hier kan geen vakantie op Aruba aan tippen.’’



Bovendien, hoor je er dan altijd direct achteraan te zeggen: geniet ervan, het is zo voorbij. Knipper met je ogen en je zit er bij als Manja (48) en Tjitte (52) uit Hengelo (Overijssel). De kinderen thuis (‘als er iets is, bellen ze maar’), hij aan de koffie, zij drinkt thee en ze zijn ultiem ontspannen. De stop bij Hazeldonk is niet zozeer gepland, maar hun Volvo vroeg om verse olie. ,,Dus nemen wij ook maar iets te drinken.’’

Change of pace

Ze karren zo naar de Kanaaltunnel en dan verder naar het uiterste westen van Engeland, naar Cornwall. Een week wandelen en dan nog een week op één plek, vlakbij Land’s End. Waar ze zich de komende weken het meest op verheugen? Hij, al in de taal van hun vakantieland: ,,De change of pace.’’



Zij: ,,Ik had het nogal druk op het werk de laatste tijd, nu hoef ik even helemaal niets. Ik heb mijn agenda thuis gelaten. We gaan de eerste week alleen maar wandelen, dat maakt me enorm rustig. En het is heel zintuiglijk. Je ziet, ruikt en hoort van alles. En je weet ’s morgens niet welke prachtige uitzichten je die dagen weer te zien krijgt. Dat verrassingselement, daar verheug ik me nog het meest op.’’