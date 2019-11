Het moment dat je erachter komt waarom je kind blèrt

Holleeder wil geen Amsterdam­se rechters

12:34 Willem Holleeder wil niet dat het gerechtshof in Amsterdam zijn strafzaak in hoger beroep behandelt. Dat hof kan volgens hem niet onafhankelijk oordelen over de zaak, onder meer omdat hij in het grote liquidatieproces Passage door het hof al schuldig is bevonden. Dat betoogden Holleeder en zijn advocaten woensdag in een zitting in het gerechtsgebouw op Schiphol. De zaak moet naar een ander hof, vinden zij, bijvoorbeeld naar dat van Den Haag.