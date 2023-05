Het mocht even duren dit jaar: voor het eerst 20 graden in De Bilt

Zoals verwacht steeg vandaag in De Bilt de temperatuur boven de 20 graden. Het is daarmee de eerste officiële warme dag van het jaar.

Daarvoor moet het minimaal 20,0 graden worden op het hoofdstation in De Bilt. Dat gebeurde rond 13.20 uur, toen er daar 20,2 graden werd gemeten.

Normaal gesproken tikt het kwik in De Bilt al op 13 april voor het eerst de 20 graden aan. Vorig jaar gebeurde dat op 12 april en in 2020 was het zelfs op 30 maart al officieel warm in Nederland.

Dit is de eerste keer in 31 jaar tijd dat we zo lang hebben moeten wachten op de eerste 20 graden in de Bilt. De laatste keer dat we zo lang moesten wachten was in 1992, toen gebeurde het pas op 13 mei. De laatste keer dat in De Bilt een officiële warme dag werd genoteerd, was op 30 oktober vorig jaar. Toen werd het op het hoofdstation ook 20,2 graden.

Het is donderdag het warmst in het zuidoosten van het land. In Limburg, maar ook in Eindhoven, is het al boven de 21 graden.