'Het mbo krijgt nog niet de waardering die het verdient'

Het Cibap werd afgelopen jaar – opnieuw – gekroond tot ‘beste creatieve vakschool van Nederland’. Het Zwolse mbo valt bij de 1800 studenten onder meer in de smaak vanwege de goede faciliteiten, de studiebegeleiding en het feit dat studenten in hun eigen tempo nieuwe vaardigheden kunnen leren. En, niet onbelangrijk, het onderwijs sluit waar mogelijk aan bij wat er in de echte wereld gebeurt. ,,Actualiteit is een belangrijke factor in ons onderwijs’’, zegt woordvoerder Koen Schuurhuis namens het Cibap.



,,We verwerken ontwikkelingen en innovaties uit de beroepspraktijk in onze leerlijnen. Daarom werken we nauw samen met het bedrijfsleven en overheden, waarvoor onze studenten problemen leren oplossen. Dus als een nieuwe bestemming moet worden gevonden voor een oud stoomgemaal of voor het Zwolse stationsgebouw komen onze studenten in actie.’’ En ja, zulke praktisch-realistische opdrachten in de eigen regio zijn natuurlijk beter voor de motivatie van studenten dan de hele week met je neus in de boeken zitten.