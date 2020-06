Het lijkt wel of we allemaal een puppy willen: wachttijd én aankoopprijs lopen op

Oorzaak van de populariteit van puppy's is de coronacrisis. Veel mensen zitten al maanden thuis en hebben meer tijd voor een hond. ,,We worden heel veel gebeld. Dat geldt voor alle fokkers in Nederland. Zeker nu de zomervakantie veelvuldig in eigen land wordt doorgebracht, is er extra vraag. De nestjes voor de komende maanden zijn allemaal gereserveerd, een hond is nu eenmaal geen machine. Je kunt niet vandaag bestellen en verwachten dat ie morgen wordt afgeleverd. Bij officiële fokkers krijgen de teefjes één keer per jaar een nestje. Ze kunnen er niet meer op de wereld toveren, gezondheid gaat voor alles. Door de drukte duurt het nu een stuk langer voordat je aan de beurt bent, dit jaar zit eigenlijk alles al vol’’, zegt Wil Mennings, voorzitter van de Vereniging Beroepsmatige Kennelhouders (VBK).

Oplichters

Oplichters proberen volgens Mennings een slaatje te slaan uit de groeiende vraag naar pups. ,,We hebben recent meerdere meldingen gekregen dat oplichters reageren op advertenties van mensen die op zoek zijn naar een jonge hond. Via een appje worden foto's en informatie van een hond doorgestuurd plus het verzoek een aanbetaling van een paar honderd euro te doen. Als je betaalt, ben je de klos. Dus we roepen iedereen op nooit een aanbetaling voor een hond te doen, vaak is het dan niet in de haak en ben je je geld kwijt.’’

Ook bij dierenspeciaalzaak Pets Place merken ze dat puppy's populair zijn. ,,Via een test op onze site kun je informatie en tips krijgen bij het maken van een weloverwogen keuze voor een huisdier. Sinds de intelligente lockdown in maart heeft de puppytest een vlucht genomen en hebben we meer dan 100.000 gebruikers gehad. Dat is twee keer zoveel als voor de lockdown’’, aldus Ivo Klink van Pets Place.

Via Google trends is te zien dat er de afgelopen twee maanden ruim 30 procent vaker is gezocht naar honden. Dierenverzekeraar Petplan concludeerde uit eigen onderzoek in april dat eenzaamheid voor velen een reden is om nu een huisdier aan te schaffen. Zij spraken onder meer met fokkers en asiels waar de groeiende puppywens niet onopgemerkt is gebleven. Sommige fokkers ontvangen momenteel 5 keer zo veel verzoeken en asiels kunnen nu vaak al 80 procent van hun dieren plaatsen.

Dierenverzekering

Dierenverzekeraar Petplan constateert dat er in de maand april 60 procent meer verzekeringen zijn verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Marélie Sweep van Petplan is bezorgd over deze trend. ,,Mensen zien door de quarantaine hun hondenwens liever vandaag dan morgen vervuld. Reguliere fokkers hebben zorgvuldige en daardoor langdurige protocollen, waardoor zoekers al snel onbedoeld terechtkomen bij zogenaamde broodfokkers via platforms als Marktplaats. Een zorgwekkende ontwikkeling.” Ook vraagt Sweep zich af of mensen voorbereid zijn op de toekomst. Een hond wordt gemiddeld 12 jaar oud en vraagt vaak behoorlijk wat tijd en training. ,,Als je vóór corona geen hond wilde, vraag je dan eens af waarom nu ineens wel.”

Hondenfokker Mennings zegt niet de indruk te hebben dat mensen ondoordacht een hond aanschaffen. ,,De meesten hebben er juist heel goed over nagedacht. Het is ook niet een pak melk dat je koopt. Het is een behoorlijk bedrag dat op tafel moet worden gelegd, hierdoor beperk je ook impulsaankopen. Door de grotere vraag stijgt die prijs ook behoorlijk. Een populair ras als een labradoodle kostte vorig jaar gemiddeld 800 euro, dat bedrag is inmiddels opgelopen tot gemiddeld 1300 euro.’’

Wie denkt snel geld te kunnen verdienen met het fokken van honden, komt volgens Mennings van een koude kermis thuis. ,,Voordat je dat goed op orde hebt, ben je zo 2,5 jaar verder. Het kost veel tijd om op een goede en gezonde manier honden te fokken. In de tussentijd is de coronacrisis mogelijk al verleden tijd en de vraag naar puppy's waarschijnlijk weer genormaliseerd.’’

