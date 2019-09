‘Het lijkt erop dat de zware criminelen voorlopig hebben gewonnen’

Wiersum kreeg signalen dat hij doelwit was

6:09 De geliquideerde advocaat van kroongetuige Nabil B., Derk Wiersum (44), was bezig particuliere persoonsbeveiliging te regelen. Hij had volgens sommige collega's geen vertrouwen in bescherming door politie en justitie en sprak met hen of zij iets voor hem konden betekenen.