Het Leeuwinnen-legioen: een zee van vrouwen

Het gebeurt vlak voor de oranje stoet naar het Stade du Hainaut in Valenciennes afbuigt en het lijkt iets onbeduidends, iets kleins, maar zegt toch alles. Zo halverwege de behoorlijk smalle Rue Baudouin l’Edifieur, waar de parade zingend en dansend doorheen trekt, bespeurt een groep mannelijke oranje-fans in een van de raamkozijnen opeens een lieflijke Francaise en zet onverwijld de schunnige serenade ‘daar moet een piemel in’ tot een van hen halt houdt en de anderen subiet de mond snoert. ,,Ho, mannen, ho! Er lopen hier ook meisjes mee.’’

De man heeft een punt. Er lopen tijdens de door de KNVB georganiseerde oranje-parade in de Noord-Franse stad deze vrije zaterdagmiddag nogal wat meisjes mee. En moeders. En oma’s. En vriendinnen. En hoewel er geen marktonderzoeker langs te kant staat te turven, lijkt het er zelfs op dat de vrouwelijke fans bij deze tweede groepswedstrijd van de Leeuwinnen (3-1 tegen Kameroen) veruit in de meerderheid zijn en de mannenclubjes -inclusief lullige liedjes- veruit in de minderheid. Vaders zijn er wel volop. Vaders met dochters aan de hand, vaders met dochters op de schouders, en vaders die hun dochters sans gêne in een van de Franse voortuinen van de Rue Baudouin l’Edifieur nog snel een ander kloffie aan sjorren: lange broek uit, spijkershort aan.

Dat de vrouwen bij dit oranje spektakel domineren, is ook supporter Diana Pereira niet ontgaan. ,,Wij staan met veel oranje-fans op een camping en van al die fans is, schat ik, maar een kwart man. En die mannen zijn dan weer vooral mee als aanhang voor vrouwen.’’ Maar wat de coach van Ariston ’80 vooral frappant vindt: dat er zoveel vrouwelijke voetbalteams uit Nederland zijn. ,,Misschien omdat vrouwenteams vaker gezellige dingen buiten voetbal om doen dan mannen? En dit is natuurlijk ook een heel betaalbaar groepsuitje, met tickets van maar 9 euro.’’

Eenmaal gearriveerd bij het stadion blijken de vrouwen van Ariston ’80, allen uitgedost in wortel-pak, opeens hun eigen versie van dat ene schunnige liedje te hebben. Terwijl het stel het voluit voor de ingang staat te galmen, stoot een beduusde man de verslaggever aan. ,,Zingen die vrouwen nou echt ‘daar moet een wortel in’?’’

De meiden uit Boskoop: boven Mandy (links) en Irene, onder Stephanie en Cheyenne.

‘Mannen mogen niet mee’

Irene (18 jaar), Cheyenne (22), Stephanie (20), Mandy (20) volgen het vrouwenvoetbal al járen. Met hun eigen cluppie -Floreant in Boskoop - gingen ze als jonge meiden al naar wedstrijden van bijvoorbeeld ADO Den Haag. De sfeer op de tribune bij de vrouwen is, vinden ze, anders dan bij de mannen. Irene: ,,Het is gezelliger en dat heeft ook iets te maken met de sfeer op het veld, denk ik. Bij vrouwelijke spelers is minder gezeik.’’ Stephanie:,,En het publiek is niet alleen gefocust op het voetbal. Het gaat ook om de gezelligheid. Zet een wave in en iedereen doet mee.’’ Irene en Stephanie zijn er bij de wedstrijd in Reims komende donderdag weer bij. Stephanie: ,,Met allemaal familie, allemaal vrouwen.’’ Irene: ,,De mannen mogen gewoon niet mee, ha!’’

De meiden uit Langeraar: vanaf links Jente, Jill, Marleen en Bente.

‘Bij vrouwen wordt meer gekletst’

Jente (11), Bente (12), Marleen (11), Jill (12), allemaal achtste-groepers en allemaal spelers van MO13 van voetbalclub Altior in Langeraar, hoeven niet lang na te denken over het verschil in sfeer bij mannen- en vrouwenvoetbal. Marleen: ,,Bij de mannen is er meer bier.’’ Bente: ,,En bij de vrouwen wordt op de tribune meer gekletst.’’ Bente -volgens Jente, Marleen en Jill ‘de beste van hen allemaal’- zit al sinds haar vijfde op voetbal. ,,Toen ik begon, speelde ik alleen met jongens.’’ Nu zitten er steeds meer meisjes van hun school, het Aeresteijn, bij Altior. Marleen: ,,Als één meisje het doet, doen andere meisjes het ook sneller hé?’’

De studenten van Ariston '80 uit Delft, met Diana Pereira op de tweede rij van onder, tweede van rechts.

‘Hier zie je geen hooligans’