Het is vandaag de warmste 24 januari ooit gemeten

Laat die winterjas maar even in de kast hangen: vandaag is het de zachtste 24 januari ooit. Niet eerder sinds het begin van de metingen in 1901 was het op deze dag zo warm. Weerplaza verwacht in de loop van de dag temperaturen die normaal zijn voor half april.

Vanochtend werd het record uit 1960 verbroken, meldt Weerplaza. In 1960 werd het op 24 januari 12,1 graden in De Bilt. En de komende uren loopt de temperatuur nog wat verder op, voorspelt weerman Michiel Severin. ,,Vanmiddag gaat dat record eraan. We verwachten temperaturen van 13 of 14 graden.''

De hoge temperaturen zijn dit keer mogelijk doordat een stevige zuidwestenwind extreem zachte lucht ons land binnen blaast. In het hele land is het daardoor bijzonder zacht. Het absolute januarirecord van 15,1 graden wordt vooralsnog niet gehaald, denkt Severin.

Niet zonnig

Zeer zacht weer gaat in de winter zelden tot nooit gepaard met mooi zonnig weer. Dat geldt ook voor vandaag. Het is vrijwel volledig bewolkt en vanavond gaat het vanuit het westen stevig regenen. ,,Daarbij waait het vanmiddag stevig'', zegt Severin. ,,In de namiddag moeten we in het westen rekening houden met windstoten tot 90 of zelfs 100 kilometer per uur. Daar zullen vrachtwagens niet van omvallen, maar fietsers zullen het wel merken.''

Voor de avondspits zal de harde wind niet tot grote problemen leiden, verwacht de weerman. ,,Op Schiphol zullen ze goed moeten nadenken over het aantal vliegtuigen dat kan landen, maar voor het wegverkeer verwacht ik weinig hinder. Eer valt namelijk niet of nauwelijks neerslag, dus de wind zal weinig vertraging opleveren.''

Record

Het is het eerste dagrecord dat in 2018 sneuvelt. In het klimaat waar we nu in leven, zal vandaag zeker niet de enige recordwarme dag van dit jaar worden, denkt Severin. ,,En warmterecords komen nu eenmaal vaker voor dan kouderecords.''