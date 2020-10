Het is vandaag de warmste 21 oktober ooit gemeten

Op het weerstation in De Bilt is de temperatuur vanmiddag naar 20,2 graden gestegen. Daarmee is het officieel de warmste 21 oktober ooit gemeten. Dat meldt Weerplaza .

Weerman Raymond Klaassen van Weerplaza: ,,Het is de eerste warme dag van oktober 2020, want tot nu toe is het kwik onder de 20 graden gebleven in deze tiende maand. Normaal zijn twee warme dagen mogelijk. Met het bereiken van 20,2 graden in De Bilt staat 21 oktober 2020 nu in de boeken als de warmste ooit gemeten.”

Lees ook Play Willem-Alexander en Máxima zeggen sorry voor Griekse vakantiereis

De ochtend begon op veel plaatsen nog met regen, met in het zuidwesten van het land lokaal 10 millimeter neerslag of meer. Daarna voerde een sterke zuidwestenwind zachte lucht aan, waardoor het kwik op veel plaatsen richting de 20 graden ging. In de kustprovincies zijn er momenteel nog zware windstoten, waarvoor code geel geldt.

Warmer

Het oude record in De Bilt werd gevestigd in 1977, toen het op 21 oktober 20,1 graden was. In Eindhoven was het die dag nog warmer, namelijk 22,2 graden. De Bilt is echter het hoofdstation van het KNMI en daar worden de landelijke waarden bepaald. Vandaar dat het record van vandaag dat van 1977 versloeg.

De komende dagen blijft een zuidwestenwind milde lucht aanvoeren en ligt de temperatuur zowel ‘s nachts als overdag aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. Daarbij staat er minder wind. Donderdag en vrijdag valt er lokaal een bui, zaterdag blijft het droog. Op zondag is de kans op regen in het hele land groter.

Bekijk al onze populairste nieuwsvideo's in deze playlist.