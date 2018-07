Het is officieel: we hebben een regionale hittegolf

Het is officieel: er is sprake van een regionale hittegolf. In het Limburgse Arcen is het vanmiddag 30 graden geworden.

Al sinds 27 juni is het elke dag 25 tot 30 graden geworden in Arcen. Daarmee staat er nu een reeks van acht dagen met 25 graden of warmer. Met de tropische dag van vandaag erbij, heeft Arcen binnen deze periode ook drie keer 30 graden of hoger gemeten. ,,De regionale hittegolf is daar dus een feit'', stelt meteoroloog Ben Lankamp van Weerplaza.



Meteorologen spreken van een hittegolf als het ten minste vijf dagen op rij minimaal 25 graden is, waarbij de temperatuur op drie dagen ook 30 graden heeft gehaald. Een hittegolf wordt langer, met elke volgende dag dat de temperatuur 25 graden haalt. Zodra het kwik op een dag niet meer de 25 graden haalt, is de hittegolf voorbij.

Meer plaatsen

De komende periode maken nog meer plaatsen in ons land kans op het behalen van een regionale hittegolf. Afgelopen zaterdag was het naast Arcen ook nog tropisch warm in Gilze en Rijen, gisteren noteerde Eindhoven en Ell ook al de eerste dertigers.

,,Kortom, in het zuiden van het land is er op enkele plaatsen nog maar één tropische dag nodig. Met nog een hele reeks zomerse dagen in het vooruitzicht en mogelijk tropische dagen, met name later volgende week, is ook daar de kans op een hittegolf zeker aanwezig'', aldus Lankamp .

Landelijke hittegolf?

Een landelijke hittegolf, oftewel een hittegolf bij het KNMI in De Bilt, lijkt er in deze zomerse periode vooralsnog niet in te zitten. De Bilt heeft nog niet één keer de 30 graden aangetikt. ,,Drie tropische dagen zitten er voor die regio ook niet in op basis van de huidige verwachting, althans tot eind volgende week.''

Toch is het niet geheel onmogelijk. Het maximum haalt voorlopig nog elke dag wel 25 graden; als het kwik dan in de loop van volgende week nog wat stijgt, kan het zomaar zijn dat ook De Bilt drie tropische dagen noteert.

Neerslagkans

De komende week blijft de neerslagkans nog erg klein in Nederland. Er valt misschien een lokale onweersbui, vandaag is dat mogelijk in Limburg. Maar dat levert te weinig op, om een einde te maken aan de droogte.

Vooral in het oosten en zuiden van Nederland is sprake van een stevig neerslagtekort, dat dagelijks verder toeneemt. Plaatselijk is het al bijna een maand lang droog. Door de aanhoudende droogte en warmte ontstaan er berm- en natuurbranden en een toename van blauwalg in het zwemwater.

Het einde van deze droogteperiode is nog niet in zicht. ,,Als we de modelberekeningen mogen geloven, dan blijft het tot diep in volgende week op veel plaatsen droog in ons land'', aldus Lankamp.