‘Het is niet netjes om onze kinderen niet tegen corona te beschermen’

De Stichting Protect Everybody, waarin meerdere actiegroepen zijn vertegenwoordigd die voor strengere coronamaatregelen pleiten, daagt de Staat in een kortgeding. Ze vindt het onbegrijpelijk dat kinderen, die zichzelf niet goed kunnen verdedigen, onbeschermd naar school moeten. ,,Het is niet netjes om geen maatregelen voor hen treffen, zonder dat we goed weten wat de risico’s zijn”, stelt woordvoerder Michael Blok.

Wat hopen jullie met de rechtszaak te bereiken?

,,Wij eisen het minimale wat de overheid kan doen om onze kinderen te beschermen. Het is wel duidelijk dat scholen het coronavirus verspreiden en dat tieners hartstikke besmettelijk zijn. Er is geen enkele reden om jongeren van de coronamaatregelen uit te zonderen. Wij vinden dat ze op scholen afstand moeten houden, óf mondmaskers moeten dragen en we eisen een goede informatievoorziening. Het klopt niet dat kinderen niet besmettelijk zijn of beschadigd kunnen raken. En het is gelul dat scholen geen brandhaarden zijn.”

Toch pleiten jullie niet voor een sluiting van scholen.

,,Nee, dat is een onsympathieke eis en juridisch onverstandig. Als de scholen een week dicht moeten en daarna weer onbeschermd opengaan, helpt dat nog steeds niet. Er wordt steeds gedaan alsof de scholen óf open moeten óf dicht. Nu moeten ze ook steeds dicht, doordat ze onbeschermd open zijn. Wij vinden dat leerlingen maximaal beschermd moeten worden.”

In de eis stellen jullie dat ouders met leerplichtboetes en jeugdzorg worden gedwongen om hun kinderen naar school te sturen. Jullie vinden dat ouders zelf die keuze moeten maken. Wordt het dan geen wildwest met half lege klassen?

,,We denken niet dat de meerderheid van de ouders hun kinderen thuishoudt. Maar ja, misschien zal tien tot twintig procent niet meer naar school gaan.”

Wat verwachten jullie dan van scholen?

,,We verwachten dat het kabinet er alles aan doet om te zorgen dat onze kinderen op school veilig zijn. Als ze met de beschermingsmaatregelen aansluiten op de Wereldgezondheidsorganisatie zullen minder ouders hun kinderen thuis houden. Maar we verwachten ook dat de overheid ervoor zorgt dat de thuiszittende kinderen goed onderwijs krijgen.”

Met name basisschoolleerkrachten geven aan niet op twee borden te kunnen schaken.

,,Ze moeten dat nu al doen, want er zitten al veel kinderen thuis door quarantaines of corona. Dan moeten leraren maar even iets harder werken. Ik weet niet hoe uw maanden eruit hebben gezien, maar bij mij was het ook zwaar. Het verzorgen van fysiek en thuisonderwijs is een minder zware belasting dan wanneer de leerkrachten zelf besmet raken. Bovendien zijn er thuisleerpakketten. Het lijkt me dat het ministerie die gratis beschikbaar stelt als er veel kinderen thuis komen te zitten.”

Het kabinet redeneert: kinderen worden bijna niet ziek van corona en het is slecht voor hun welzijn als ze niet naar school kunnen.

,,Het lijkt inderdaad zo te zijn dat kinderen minder ziek worden, maar er zijn ook gevallen die lange tijd klachten hebben. En bij wie de klachten na verloop van tijd zelfs toenemen. Corona is voor kinderen zorgwekkend, niet echt gevaarlijk. Maar ze wonen bij hun ouders en voor hen is het wél gevaarlijk. Daarom zijn we moreel verontwaardigd dat kinderen totaal niet worden beschermd.”

Jullie vinden het risico op de scholen onaanvaardbaar groot. Welk risico is wél aanvaardbaar?

,,Als er dagelijks 7 per 100.000 inwoners besmet raken. Dan is de uitbraak voldoende ingedamd en zijn we niet boos als onze eisen weer vervallen.”

Hoe schatten jullie de kansen in?

,,We hebben juridisch een dichtgetimmerde zaak. Maar het is enorm moeilijk om een zaak tegen de Staat te winnen. Rechters geven politici liever beleidsvrijheid, zeker in crisistijd. Als wij winnen, ligt het kabinetsbeleid rondom corona op zijn gat. Maar dan zal het aantal infecties ook enorm teruglopen. Er zijn veel remmen voor volwassenen, niet voor kinderen. Scholen zijn nu de hoofdmotor van onze pandemie. Wij vinden dat daar een rem op moet komen.”