Het is in ons belang dat Italië en Spanje er weer bovenop komen

We hebben gegokt en verloren. Maar wat hebben we eigenlijk verloren? Het kleine Nederland had zich zowat in zijn eentje in het kamp – geen economische steun zonder hervorming – geplaatst. Maar donderdagavond zijn we met een overwelmende kracht op onze plek gezet. Misschien was het ook wel naïef om te denken dat we zonder de Duitsers en de Britten aan onze zijde ook maar een deuk in een pakje boter kunnen slaan. Maar in plaats van dat toe te geven, zien we weer prachtig gedraai in het kabinet over de ‘toch mooie opbrengst’ waarvan Hoekstra donderdagnacht ‘heel tevreden’ kond deed na een taai gevecht in de eurogroep. ‘Want we hebben de eurobonds weten te voorkomen’, galmt het door Den Haag.