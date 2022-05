Het is gedaan met het zomerse weer, frisse wind steekt op

Morgenochtend zal het nog op veel plaatsen droog blijven en schijnt de zon van tijd tot tijd. In de middag en avond ontstaan vooral in de oostelijke helft van het land stevige buien. Bij sommige buien kan het plaatselijk flink plenzen. In de westelijke helft van het land pakken de buien minder zwaar uit en is de kans op onweer en veel regen in korte tijd kleiner.

Voor de buien uit is het met 19 graden in Den Helder tot 25 graden in het oosten van het land drukkend warm. ,,Als de wind in de loop van de dag via het noorden naar het westen draait en iets in kracht toeneemt, koelt het snel af", constateert meteorologe Diana Woei van Weerplaza. ,,De meimaand telde meer warme dagen met een maximumtemperatuur tussen 20 en 25 graden dan gebruikelijk.”

Koel lentetype

Vanaf dinsdag maakt het zomerweer plaats voor een koel lentetype, want een stevige wind blaast frisse lucht over ons land. De wind voert sterk wisselende wolkenluchten aan. Nu en dan komt de zon tevoorschijn. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 20 graden. Woei: ,,In de zon en uit de wind is het best warm, want de zon schijnt met kracht 6. Dat wil zeggen dat je in een kwartier tijd kunt verbranden als je je niet insmeert met zonnebrandcrème. In de wind voelt het echter koel aan.”

Naast af en toe zonneschijn komen dinsdag en woensdag verspreid over het land buien voor, maar een groot deel van de dag zal droog verlopen.

Lang hemelvaartweekend

De tweede helft van komende week wordt nog iets frissere lucht aangevoerd. Het blijft wel op de meeste dagen droog. ,,Al is een enkele bui met name in het laatste weekend van mei niet geheel uit te sluiten", aldus de weervrouw.

Volledig scherm Een fietser bij de molens in Kinderdijk tijdens een zonnig lenteweekend. © ANP