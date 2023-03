‘Het is één grote nachtmerrie’: opvang waar kindje overleed in shock en blijft maandag dicht

Factcheck Factcheck: asielzoe­kers leven in luxe op cruisesche­pen

Statenlid voor de PVV in Noord-Brabant Maikel Boon is verontwaardigd. Terwijl de armoede onder Nederlanders toeneemt, krijgen asielzoekers volgens hem drie warme maaltijden geserveerd in luxe hotels en cruiseschepen. Maar is dat zo? AD, de regionale titels, Pointer en Nieuwscheckers doen onderzoek.