Het is de warmste 30 december ooit, en ook 's nachts bleven de temperaturen hoog

UPDATEMet 13,1 graden om 10.30 in de Bilt is het officieel de warmste 30 december sinds de metingen in 1901. Nog nooit werd er op het hoofdstation van het KNMI zo'n hoge temperatuur gemeten. Ook de nachten waren warm, maar over een record kunnen we nog niet spreken, meldt Weerplaza.

Het vorige record van 13,0 graden stamt uit 1925, schrijft Weerplaza. De 13,1 graden in de Bilt loopt waarschijnlijk nog op, maar het is dus in ieder geval zeker dat de uiteindelijke temperatuur een record neerzet.

Landelijk is het ook de warmste 30 december ooit gemeten. Het oude record was in handen van Sittard, waar bij een inmiddels opgeheven weerstation het kwik opliep tot 14,6 graden. Het Limburgse Ell is deze temperatuur gepasseerd, en het zou zomaar eens plaatselijk 15 graden kunnen worden, denkt Weerplaza. Dat is in de periode van 25 december tot 4 januari nog nooit gebeurd.

Hoogste minimumtemperatuur

Ook andere records sneuvelen mogelijk vandaag. Het werd in het Zeeuwse Westdorpe afgelopen nacht niet kouder dan 13,1 graden, mogelijk de hoogste minimumtemperatuur ooit in december gemeten. Toch kan weerman Johnny Willemsen van Weerplaza niet zeggen of het oude record van 12,7 graden al gebroken is. ,,We houden in onze database minimumtemperaturen bij sinds het begin van de metingen in 1901. Waarom we niets over ‘de warmste nacht’ kunnen vertellen, is omdat we deze temperaturen noteren in een periode van 24 uur, van 01.00 tot 01.00 uur in de winter. Een temperatuur van 14 of 15 graden in de nacht kan dus zomaar weggevallen zijn in de database, omdat het de avond en het begin van de nacht erna afkoelde naar 11 graden.” Die 11 graden geldt dan als de minimumtemperatuur in dat etmaal.

Maximum- en minimumtemperaturen van dagen worden dus gemeten over dezelfde periode, en dat kan best raar uitvallen. Voor een maximumtemperatuur maakt dat niet veel uit: de piek zit ergens midden op de dag, en die geldt dan vaak ook als maximum. Bij een minimumtemperatuur wordt het ingewikkeld.

Quote Als het voor komende nacht 01:00 uur nog kouder wordt in Westdorpe, dan is het niet gelukt Johnny Willemsen, Weerplaza

Er zijn namelijk twee momenten in de 24 uur tussen 01:00 en 01:00 uur wanneer de temperatuur afkoelt en een minimum van die tijdsperiode kan halen. Als de temperatuur tussen 01:00 en 06:00 uur op de ene dag niet lager werd dan 13 graden, dan kan het alsnog zo zijn dat de minimumtemperatuur lager uitvalt, als het in de avond op de volgende dag tussen 20:00 en 01:00 uur bijvoorbeeld ineens maar 5 graden was.

Die 13 graden, misschien wel de hoogste nachttemperatuur ooit, wordt dan niet meegenomen in de metingen, en wordt dus vergeten. Records voor nachttemperaturen zijn dus niet te vergeven vanwege deze meetwijze.

Dat neemt niet weg dat het warmterecord voor hoogste minimumtemperatuur in 24 uur in december alsnog gebroken kan worden. Maar dat is ‘geen gelopen race’, waarschuwt Willemsen. ,,Het moet nu dus tot 01.00 uur 's nachts op de 31ste warm blijven, boven het oude record van 12,7 graden om precies te zijn. Dat is niet onmogelijk, maar nog wel spannend. Als het voor komende nacht 01.00 uur nog kouder wordt in Westdorpe, dan is het niet gelukt.”

Oud en nieuw

Dat het zo warm is op het moment, komt door aanvoer van hele zachte lucht uit het zuiden tot zuidwesten, legt Willemsen uit. De lucht die over ons land trekt, is afkomstig van de regio rond de Canarische Eilanden en Madeira en is door het westen langs Spanje, Portugal en Frankrijk naar ons gestuurd. Dat is een flinke omslag met een week geleden, toen er nog code geel werd afgekondigd vanwege de kou in Groningen.

Ook met oudjaar kunnen we warme temperaturen verwachten. In het zuiden van Nederland is er zelfs een temperatuur van 15 graden mogelijk, maar ook in de rest van het land komt het kwik boven de 10 graden, mogelijk zelfs in de nacht. De warmste oudejaarsdag ooit gemeten was in 2017, toen er 13,7 graden werd genoteerd in de Bilt. Ook dit record kan morgen dus sneuvelen.