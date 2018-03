'Het ging fout met Jules, maar school deed niets'

De ouders van Jules zagen echter geen andere mogelijkheden, ook al had Jules een nieuwe school. Karin: ,,Op een gegeven moment gingen we aan onszelf twijfelen. Had Jules wel echt de capaciteit om havo te halen? Zagen we het zelf verkeerd? We wachtten totdat hij zijn havo-diploma behaalde en konden laten zien dat wij het bij het rechte eind hadden.’’



Juist met deze uitspraak wil de familie meer leerlingen met dyslexie helpen. Want deze scholieren zomaar laten afstromen naar een lager niveau, vindt het gezin Adriaans veel te makkelijk. Jules: ,,Als ik naar het vmbo was gegaan, was het ook niet goed gekomen. Dan had ik nog steeds problemen gehad met mijn dyslexie.’’ Ook een overstap naar een andere school wenst het gezin andere pubers niet toe. Karin: ,,Jules heeft het sociaal heel zwaar gehad. Ik weet nog dat zijn boterhammen in zijn blik terugkwamen. Hij had er eentje op het toilet opgegeten, omdat hij niemand kende.’’ Jules: ,,Ja, in het begin was het zwaar. Maar het is goed gekomen.’’