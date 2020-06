Het ging eindelijk weer goed met Jaimy. En toen kwam de fatale stunt met de winkelwagen

VIDEO ME omsingelt actievoer­ders op Malieveld na rellen in Den Haag, ruim 100 aanhoudin­gen

20:07 Een onverwachte massale demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Malieveld in Den Haag is vanmiddag uitgelopen op ongeregeldheden in het centrum van de stad. Relschoppers - volgens de politie voetbalhooligans uit de ergste categorie - zochten bij het centraal station de confrontatie met de politie en gooiden onder meer met vuurwerk. De Mobiele Eenheid voerde met paarden charges uit en zette waterkanonnen in om de relschoppers uit het centrum te verdrijven. Later werden op het Malieveld nog ruim honderd demonstranten aangehouden die niet wilden vertrekken.