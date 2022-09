Het gaat weer regenen: vandaag nog tropisch warm, later deze week veel buien

Zonnig en warm met tropische temperaturen, daar kunnen de meeste plekken in Nederland vandaag op rekenen. In Zeeland en Noord-Brabant is later vandaag kans op onweersbuien. Het KNMI heeft daarvoor code geel uitgegeven en raadt aan om open water en gebieden te vermijden. ,,Maar dat blijft echt bij het zuidwesten van het land’’, vertelt Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

Voor de rest van het land is het namelijk nog heel even wachten op de echte buien. ,,Ook morgen is het droog, maar wel iets minder warm’’, zegt Bernebeek. ,,Dinsdagavond lijken meer regio’s te maken te krijgen met regen en onweer, vooral in het zuiden en midden van het land.”

Wisselvallige periode breekt aan

Het is het begin van een wisselvallige periode. Woensdag neemt de regen plaatselijk toe en vanaf donderdag zijn er overal in Nederland veel buien. ,,We moeten dan gaan denken aan regenval van meer dan 50 millimeter in een paar dagen tijd. Vooral in de kustgebieden. Daar zijn de buien nog actiever.’’

Droogte niet voorbij

Dat wil overigens niet zeggen dat de droogte waar Nederland mee te maken heeft in één klap voorbij is. ,,Op sommige plaatsen is het neerslagtekort meer dan 350 millimeter’’, legt Bernebeek uit. ,,Dat valt normaal in een heel winterseizoen. Ik denk dat we zeker volgend jaar nog de gevolgen gaan zien van deze droge zomer, maar natuurlijk geeft elke bui die er nu valt wel iets van verlichting.’’

17 tot 20 graden

Vooruitkijkend naar het weekend ziet de weerexpert een ander scenario dan hetgeen we de afgelopen tijd hebben meegemaakt. ,,Het weekend is aan de koele kant, met de nodige buien. De temperatuur zal dan tussen de 17 en 20 graden liggen.’’ Die temperaturen zijn heel normaal voor deze tijd van het jaar. ,,Maar dat zal wel even wennen worden.’’