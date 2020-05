Het coronanieuws van vrijdag 8 mei: bijlezen in één minuut

AZC Sneek komende 72 uur in quarantai­ne na 22 coronabe­smet­tin­gen

18:48 In een asielzoekerscentrum in Sneek zijn zeker 22 personen besmet geraakt met het coronavirus. Dat bleek na het testen van zo’n 100 inwoners van het centrum, nadat begin deze week bleek dat er een besmetting in het azc was. De komende 72 uur mag niemand naar binnen of buiten.