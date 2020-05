Het coronanieuws van maandag 25 mei: bijlezen in één minuut

Gezinsdra­ma in Gronings dorp: zoon steekt ouders neer, moeder zwaarge­wond

17:18 Bij een steekpartij in een woning in Kolham, een dorp in de provincie Groningen, is gistermiddag een echtpaar neergestoken door hun zoon. De vrouw raakte zwaargewond maar is buiten levensgevaar. Haar echtgenoot kon na behandeling het ziekenhuis verlaten.