Het coronanieuws van maandag 15 juni: bijlezen in één minuut

Waarom die (verboden) knuffel zo belangrijk is voor kleine kinderen

13:00 Opa’s en oma’s die geen knuffel mogen, een streep voor het bureau van de meester of juf of peuters die niet altijd door hun leidster worden aangepakt. Voor jonge kinderen is de coronacrisis soms moeilijk te begrijpen. Deskundigen hopen dat het afstand houden snel voorbij is. ,,Nabijheid en aanraking is zo belangrijk voor hun ontwikkeling.”