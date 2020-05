Het coronanieuws van donderdag 28 mei: bijlezen in één minuut

De cijfers

Intensive care

Geen 1,5 meter afstand voor sportende pubers

Pubers in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar hoeven vanaf 1 juni bij het sporten geen 1,5 meter afstand meer in acht te nemen. Dat melden onder meer sportkoepel NOC*NSF en sportbonden KNVB en KNHB op hun websites . Eerder, op 29 april, werd het sporten voor kinderen bij hun sportclub al toegestaan. De afstandsregel werd toen bij jongeren onder de 13 jaar al direct losgelaten. De oudere jeugd moest nog oppassen en afstand houden. Dat wordt over vier dagen dus versoepeld.

Op vakantie?

Buitenlandse toeristen zijn vanaf volgende maand weer welkom in Frankrijk. De campings heropenen en stranden zijn dan weer toegankelijk. Daarmee lijkt voor miljoenen Nederlanders hun zomervakantie in Frankrijk binnen handbereik. Dat maakte premier Edouard Philippe bekend. ,,Het gaat de goede kant op en het gaat zelfs beter dan verwacht. Alleen in en rond Parijs moeten we nog oplettend zijn.’’



De Nederlandse minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken riep eerder vandaag mensen die snakken naar een vakantie dan wel weer op zich ‘goed af te vragen of zij met de huidige onzekerheid wel op reis willen gaan’.



Ook de Britse premier Johnson kondigde vanaf volgende week een versoepeling van de maatregelen aan in zijn land. Vanaf maandag mogen in het Verenigd Koninkrijk maximaal zes mensen elkaar ontmoeten. Zij moeten zich wel houden aan de regels omtrent ‘social distancing’ als zij uit verschillende huishoudens komen. ,,Vrienden en familie kunnen de mensen die zij liefhebben weer gaan ontmoeten’’, aldus Johnson. Dat moet wel buiten gebeuren, binnen mag dat nog niet.