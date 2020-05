Het coronanieuws van dinsdag 19 mei: bijlezen in één minuut

Rokers slaan pakjes in: vanaf morgen zijn mentholsi­ga­ret­ten verboden

17:53 Het is nu of nooit: vandaag is de laatste kans om mentholsigaretten in te slaan. Vanaf morgen geldt namelijk een verbod op de verkoop en productie ervan. Uit een rondgang van deze site blijkt dat rokers nog snel de laatste pakjes kopen.