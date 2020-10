Het coronadebat loopt uit de hand: ‘Deze mensen reageren uit doodsangst’

Koning Wil­lem-Alexan­der naar Grieken­land voor vakantie: ‘Echt het verkeerde signaal’

19:55 Koning Willem-Alexander is onderweg naar Griekenland om daar vakantie te vieren. Hij vloog aan het eind van de middag met het regeringstoestel naar zijn vakantieadres. Dat melden ingewijden aan deze redactie. In de Tweede Kamer is met ergernis gereageerd: ‘Dit is echt het verkeerde signaal’.