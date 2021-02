Het blijft gissen wat Ruinerwoldse vader precies denkt

Volgens de gedragswetenschappers kan Gerrit Jan van D. niet terechtstaan. Ze zouden niet weten hoe er met hem over alle details uit zijn strafzaak gecommuniceerd moet worden. De materie is daarvoor veel te complex. Van D. kreeg in 2016 een hersenbloeding en kan sindsdien niet meer praten.



Ook een van de rechters zelf zag vorige maand hoe ingewikkeld het is om met Van D. in contact te komen. Ze ontmoette een man in een rolstoel die licht euforisch was. Die zijn best deed om met haar te communiceren en dat vooral deed met mimiek of handgebaren.



Van D. is daarmee een compleet andere man geworden dan voordat hij de hersenschade opliep. Uit het dossier komt het beeld naar voren van een intelligente, narcistische man die ook manipulatief was en aan grootheidswaanzin leidde.



De rechters kregen het gevoel dat Van D. meer begreep dan deskundigen in hun rapport schreven. De gedragswetenschappers vertelden tijdens een tussentijdse zitting woensdag dat zij eerst ook de indruk hadden dat Van D. af en toe best wel wat begrijpt. Maar het probleem is volgens hen dat niet is te toetsen wat hij precies wel en niet snapt. Zeker wanneer de vragen ingewikkelder werden.



De logopediste die hem onderzocht ziet het somber in dat er ooit nog enige verbetering optreedt. Tot een jaar na het herseninfarct is enig herstel mogelijk, maar Van D. zit volgens haar inmiddels in de chronische fase. In het trainen van losse woorden is wellicht een lichte verbetering te krijgen, maar dat hij ooit zinnen kan uitspreken is vrijwel uitgesloten.