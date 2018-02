Het bizarre verhaal van Merel: ze overleefde leukemie, stamceltransplantatie en een hartstilstand

Nooit kan Merel vermoeden dat ze aan het eerste hoofdstuk van een nachtmerrie staat op 30 augustus 2016. Ze heeft hoofdpijn tijdens het eerste uur maatschappijkunde op de Nijmeegse middelbare school het SSGN. ,,Ik dacht dat het aan het kijken naar de letters op het bord lag. Of misschien was het migraine, dat had ik wel vaker.”



Agressieve vorm van leukemie

Een paar maanden later, het is kerst 2016. Niet voor het eerst en niet voor het laatst hangt het leven van de jonge Merel aan een zijden draadje. Een lief hoopje mens van 16 levensjaren, vechtend tegen een agressieve vorm van leukemie, een tweede zware chemo, buikontsteking, veertig graden koorts en een bacterie in het bloedvat waar de stof van de chemo in wordt gespoten.



Ze valt van 58 kilo af naar 49 kilo, maar haar buik is flink opgezet. Haar ouders zijn al die tijd zo positief mogelijk gebleven, maar bij de huidige aanblik van hun enigst kind is dat een ondoenlijke opgave. ,,Ik kon niet meer praten, had heel erg veel buikpijn en eigenlijk was er geen hoop meer. Ik had nul weerstand, dus het kon ieder moment gebeurd zijn met me. Iedereen was aan het wachten tot mijn witte bloedcellen weer op kwamen zetten, maar dat duurde allemaal veel te lang.”