Het beste moment voor afspraken over echtscheiding? Vóór de bruiloft

Uitgebreid interview - Een angstige week op Sint Maarten: 'Kappen nou'

12 september Kelly Philipse vertrok samen met haar vriendin op 1 september naar Sint Maarten. Ze verbleven in het huis van de vader van haar vriendin. ''De eerste dagen hadden we een mooie vakantie'', vertelt Philipse. Totdat duidelijk werd dat orkaan Irma eraan kwam. Het huis werd dichtgespijkerd en iedereen zette zich schrap voor, wat later bleek, de zwaarste orkaan ooit. Voor Kelly waren het angstige uren maar ook voor het thuisfront was de spanning groot. Moeder Lia zag de beelden maar kreeg geen contact met haar dochter. Na de storm begon pas echt de ellende: geen water, geen elektriciteit en plunderingen. Kelly en haar vriendin wilden weg van het eiland maar dat ging niet zomaar. Kelly Philipse en haar moeder Lia van Kemenade doen in de video uitgebreid hun verhaal.