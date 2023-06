Het begon met blauwe vingers: Jessica (50) kan steeds minder en wil anderen bijtijds waarschuwen

Ach, ze was vast te druk geweest, moest wat rustiger aan doen. En die blauwe vingers, dat hebben wel meer vrouwen toch? Jessica Thonen-Velthuizen uit het Gelderse Groesbeek was 28 jaar toen ze wat ‘rare klachten’ kreeg. Nu, een half leven verder, is ze afgekeurd en leeft ze ‘met de dag’.