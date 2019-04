Hert loopt twee weken met paal in gewei: afschieten enige optie

doe-dagen Warm lenteweek­end voor de deur: ‘lekker weer om buiten bezig te zijn’

17:44 De lente begon heerlijk warm, met maximumtemperaturen van 18 graden, maar het lijkt nu een heel stuk kouder. Toch zijn de temperaturen normaal voor deze tijd van het jaar. Weerman Raymond Klaassen: ,,We hebben dit jaar al een periode gehad waarin het heel zacht was. Als je dat vergelijkt met hoe het nu is, lijkt het zeker een stuk kouder, maar dat heeft ook met ons gevoel te maken.”