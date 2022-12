‘Herstelbetalingen’ slavernij schiet bij velen in het verkeerde keelgat: 'Het gaat om forse bedragen’

Jongen (16) aangehou­den voor doodschie­ten Roffinho (17), die al werd bedreigd in drill­rapsce­ne

Een 16-jarige jongen is aangehouden in het onderzoek naar het schietincident in Amsterdam-Zuidoost waarbij de 17-jarige Roffinho van Suijdam om het leven kwam. De politie heeft de Amsterdammer vanmiddag aangehouden. De jongen zit in beperkingen, dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

25 december