‘Herstel AZ-stadion gaat zeker jaar duren’

Volgens Nijsse is herstel zeker mogelijk, maar is de grote vraag wie opdraait voor de kosten. Daarbij speelt de schuldvraag een grote rol. Daarvoor is van belang wat de uiteindelijke bevindingen van de OVV zullen zijn, waarna naar verwachting nog rechtszaken zullen volgen. “De redelijke termijn is dan een paar jaar.”

Een andere mogelijkheid is volgens Nijsse dat de eigenaar van het stadion, AZ zelf, opdracht geeft aan een goede constructeur om met een plan te komen en dat een goede aannemer daarmee aan de slag gaat. Dat zou redelijkerwijs binnen een jaar moeten kunnen.

Waarschuwing

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaf AZ en de gemeente Alkmaar vandaag een tussentijdse waarschuwing. Het deel van het stadiondak dat niet is ingestort, is ook onveilig. De raad spreekt van een ‘acuut risico’.

Uit verkennend onderzoek van de Onderzoeksraad blijkt dat het instorten van de overkapping is veroorzaakt door ‘falende lasverbindingen’. Waardoor deze verbindingen zijn bezweken is nog niet bekend. Tijdens het onderzoek zijn ook twee breuken en twee verdachte plekken, vermoedelijk scheuren, aangetroffen in het deel van het dak dat nog intact is.

Acuut risico

Deze zwakke plekken kunnen leiden tot het bezwijken van delen van het resterende dak en vormen daarmee een acuut risico, stelt de Onderzoeksraad in een ‘formele tussentijdse waarschuwing’ aan AZ en de gemeente Alkmaar. Hoe groot dat acute risico precies is, kan woordvoerder Sara Vernooij van de raad niet zeggen.

De Onderzoeksraad dringt erop aan dat AZ de stabiliteit en sterkte van de constructie controleert en waar nodig maatregelen treft. De gemeente moet hier als vergunningverlener op toezien.

Eigen onderzoek

AZ laat in een reactie op de clubwebsite weten dat de lasverbindingen in het hele stadion de komende weken ‘in detail’ geïnspecteerd zullen worden. Voor het eigen onderzoek is het bedrijf Royal HaskoningDHV in de arm genomen.

Volledig scherm Dronefoto van de schade aan het dak van het AFAS Stadion van AZ. © Sem van der Wal

De Alkmaarse club zal, wanneer de tussenrapportage van Royal HaskoningDHV met de voorlopige conclusies is afgerond, deze naar buiten brengen. De tussenrapportage wordt eind augustus verwacht, schrijft de club.

‘Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken zal er een uitgebreid herstelplan worden opgesteld dat ter goedkeuring voor uitvoering aan de Gemeente Alkmaar zal worden voorgelegd. Hoeveel tijd dit traject tot volledig herstel in beslag zal nemen is vooralsnog niet bekend.’

Zeer serieus

AZ neemt de hele zaak ‘zeer serieus op', stelt de club. ‘Het spreekt voor zich dat tot het moment dat er volledige zekerheid gegeven kan worden met betrekking tot de veiligheid van eenieder, de tribunes gesloten blijven voor publiek. Dit geldt overigens niet voor de ruimtes in het hoofdgebouw.’

Volledig scherm Detailfoto van de breuk boven in het stadion. © Onderzoeksraad voor Veiligheid

De gevolgen voor het speelschema van de club worden in kaart gebracht en besproken met de KNVB en de UEFA. De club speelde haar Europa League-duel tegen het Oekraïense Marioepol gisteren in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag. Daar wordt zondag ook het ‘thuisduel’ met FC Groningen afgewerkt.

Een woordvoerder van de gemeente Alkmaar zegt nog niet te kunnen reageren op de tussenconclusies van de Onderzoeksraad. ,,We zijn ons hier nog over aan het beraden.’’

Instorten dak

Op 10 augustus stortte een deel van de overkapping van de tribune van het AZ-stadion te Alkmaar in. De Onderzoeksraad startte daarop een verkennend onderzoek en deed hiervoor technisch onderzoek in het stadion. Op basis van de verzamelde informatie besluit de Raad volgende week of het instorten van het stadiondak verder wordt onderzocht.

,,We moeten de afweging maken of we zelf meer onderzoek gaan doen of dat we dat aan AZ en de gemeente Alkmaar laten’’, zegt woordvoerder Vernooij. ,,Als Onderzoeksraad voor Veiligheid doen we onderzoek om lessen te trekken. Bijvoorbeeld als we verwachten dat een probleem breder speelt. Of dat zo is, kunnen we nu nog niet zeggen.’’