Herman (81) moet voortaan honderden meters lopen met zijn zakje afval

Een flinke verandering. Boeve moet niet alleen zijn huisvuil opsparen, totdat de vuilniszak van 40 liter vol is. Ook moet hij circa 250 meter lopen om zijn afval te storten. ,,Ik sta beslist niet te juichen.'' Zo zijn er veel meer inwoners, weet Steffen Hofstra. In het dorp komen drie ondergrondse containers.



De eerste schetsen met mogelijke locaties zorgen voor rumoer vanwege de lange loopafstanden. ,,Wilsum is een lintdorp'', vertelt de voorzitter van Dorpsbelangen. ,,Hierdoor woont hetzelfde aantal inwoners in een groter gebied dan in, bijvoorbeeld, een wijk in Kampen. De loopafstanden zijn langer. Dat kan ik in het dorp niet uitleggen. Het is appels met peren vergelijken.''