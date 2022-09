Herfstweer op komst: komende dagen nat, koud en winderig

Hoewel het vandaag op veel plekken nog aangenaam weer is, slaat het vanaf morgen flink om. We krijgen te maken met flinke buien over heel het land en aan de kust ook nog eens forse wind. Warm wil het komende week ook niet echt worden.

Het wordt dus volop herfstig. Dat begint komende nacht al met wat eerste motregen en temperaturen tussen de 8 en 10 graden, meldt WeerPlaza. Morgenochtend gaat het op flink wat plekken behoorlijk regenen. In de kustregio kunnen daarbij windstoten ontstaan tot 75 kilometer per uur. Pas in de middag is er kans op een voorzichtig zonnetje tussendoor, maar veel zal het niet zijn. Het wordt met 12 tot 14 graden ook fris.

Ook dinsdag krijgen we te maken met veel regen, waarbij op enkele plekken zelfs onweer of hagel kan ontstaan. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Dat betekent dat het een stuk koeler is dan vorig jaar om deze tijd. Normaal gesproken is het eind september zo'n 17 à 18 graden Celsius.

,,Voorlopig blijft het ook wisselvallig’’, aldus meteoroloog Alfred Snoek. Woensdag, donderdag en vrijdag kunnen we ons ook opmaken voor een nat pak. Hoewel de temperatuur richting het weekend wel weer iets oploopt, is van zonnig en warm nazomerweer voorlopig geen sprake. ,,De herfstmachine draait op volle toeren’’, aldus Snoek.

Drukte tijdens spits

De ochtendspits kan wel eens flinke last ondervinden van de regen, voorspelt WeerOnline. Het westen krijgt als eerste met forse buien te maken, waardoor er met name op drukke trajecten in de Randstad flinke files kunnen ontstaan. Ten oosten van Utrecht komt de meeste neerslag waarschijnlijk na de ochtenddrukte.

