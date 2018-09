Herfstweer doet intrede: regen en harde windstoten

OM eist 12 jaar tegen man die fietser 'om niets' neerschoot

20 september De man die in oktober vorig jaar een willekeurige fietser in de stad Groningen zou hebben neergeschoten, verdient volgens het Openbaar Ministerie (OM) twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging. De verdachte, Azim A. (21), heeft sinds zijn aanhouding niets willen verklaren en ook vandaag beriep hij zich in de rechtbank in Groningen constant op zijn zwijgrecht.